الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القديس البار مرتينيانوس

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القديس البار مرتينيانوس، وهو من مواليد قيصرية فلسطين. عاش منقطعاً إلى الله بالصلاة وإماتة الجسد، في غضون القرن الرابع.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها إن: "أَبانا الَّذي في السَّمَوات". آه، يا ربّي، كم هو جليٌّ أنّك أبٌ لابن كهذا وكم أظهر ابنك كونه ابنًا لأبٍ مثلك! مباركٌ أنت إلى أبد الدهر! ألم تكن، يا رب، نعمة عظيمة لو أنّك جعلت هذه الجملة خاتمة للصلاة عوضًا عن أن تكون بدايتها؟ فمنذ البداية، أنت تملأ أيدينا وتنفحنا منّة عظمى حتّى يكون خيرًا عظيمًا أن ينعم بها عقلنا لتنشغل الارادة فلا تستطيع أن تفوه بكلمة. آه يا بناتي، ما أروعه من مكانٍ مناسبٍ هنا لأكلّمكم عن التّأمّل الكامل! كم هو حقٌّ أن تدخل النّفس إلى ذاتها لتستطيع الارتقاء فوق ذاتها فتتعلّم من الابن المبارك أن تفهم طبيعة المكان الّذي يقول إنّ أباه فيه أي السَّمَوات.

آه يا ابن الله ويا ربّي العذب! منذ العبارة الأولى... إنّك تتواضع إلى أدنى درجة أنّك تضمّ طلبك إلى طلباتنا... ألا تريد أن يعتبرنا أباك أبناءه؟... فبكونه أبًا، عليه أن يحتملنا مهما ثقلت خطايانا. وإذا رجعنا إليه فعليه أن يغفر لنا كما غفر للابن الشاطر، وعليه أن يعزّينا في الشّدائد، وأن يُعيلنا كما يترتّب على أب مثله، لأنّه محتّم أن يكون خير آباء الدنيا جميعًا؛ إذ لا يمكن ألاّ يتوافر فيه كلّ خيرٍ بوفرة؛ وفوق كلّ هذا، عليه أن يجعلنا شركاء في الميراث معك.

آه، يا ربّي يسوع، أرى جيّدًا أنّك تكلّمت كابن حبيب من أجلك ومن أجلنا أيضًا... وأنتنّ يا بناتي، أليس هو حقٌّ الآن بأن تتلفّظن على شفاهكنّ بهذه العبارة: "أبانا"، وتعطين كلّ انتباهكنّ لكي تفهموها، وأن ينكسر قلبكنّ لرؤية حبٌ كبير كهذا؟.