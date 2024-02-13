الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

يوم 17 فبراير في الحمزاوي.. البابا ثيودوروس يحتفل بعيد التيروني 

الكنيسة
الكنيسة

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس، إنه في يوم السبت 17 فبراير 2024 بمناسبة عيد القديس ثيودوروس التيروني شفيع صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودوروس الثاني، يرأس غبطته القداس الإلهي في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي - الأزهر - القاهرة.

مواعيد الصلاة

وتاتي مواعيد الصلوات كالآتي:

صلاة السَحَر الساعة 8,30 صباحًا

القداس الإلهي الساعة 9,30 صباحًا

يذكر أنه في يوم 3 فيراير 2024 أنهى البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا زيارته إلى اليونان، وفي وقت متأخر من مساء يوم الأحد 4 فبراير 2024 وصل البابا ثيودورس  إلى أبوجا، عاصمة نيجيريا، في زيارة رعوية تستمر ثمانية أيام، برفقة المتروبوليت جورجيوس مطران غينيا والمُعْتَمَد البطريركي في اليونان، والمشرف على الإبراشية الأرملة (برقاد متروبوليتها ألكسندروس) في نيجيريا.

 

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