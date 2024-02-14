الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أسقفية الشباب تودع الدياكونة المُكرسة تاسوني سارة

تاسوني سارة
تاسوني سارة

ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشركاؤه في العمل الرعوي الأنبا موسى أسقف عام خدمات الشباب، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، الدياكونة تاسوني سارة المكرسة بأسقفية الشباب.

وقال مركز الكنيسة الإعلامي، برئاسة القمص موسى ابراهيم، إن تاسوني سارة رحلت عن عمر بلغ ٦٣ سنة، وبعد قضت في خدمة الكنيسة ما يقرب من ٢٨ سنة كمكرسة في أسقفية الشباب.

سيرتها الذاتية

ولدت المكرسة الراحلة «تاسوني سارة» يوم ١٢ يناير ١٩٦١ وحصلت على بكالوريوس تجارة - وكانت قد اشارت المُكرسة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنها تخرجت في كلية الهندسة- وخدمت في كنيسة السيدة العذراء بالحافظية بشبرا، وتكرست في أسقفية الشباب يوم ٨ يونيو ١٩٩٦ ونالت رتبة أغنسطسة في ١٥ نوفمبر ١٩٩٩ بينما نالت رتبة دياكونة يوم ٣ سبتمبر عام ٢٠١٥.

قالت الكنيسة إنه تولت مسؤولية لجنة جامعة بأسقفية الشباب ومهرجان الكرازة المرقسية في المهجر، وكان لها نشاط واسع في خدمة الشباب الجامعي، وحرصت في خدمتها لهم على بالتطوير المستمر في أدوات وآليات الخدمة، واتسمت بالبشاشة والوداعة في تعاملاتها مع الجميع.

هذا ومن المُقرر أن تقام صلوات تجنيزها الساعة الرابعة من مساء اليوم، ونعاها الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":«نودع لحضن القديسين الأخت الحبيبة جدًا تاسوني سارة.. الرب ينيح نفسها الطاهرة.. ويعزينا جميعًا بنعمته».

وكان قد تقدم البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء للأنبا موسى أسقف الشباب، ولمجمع مكرسات الأسقفية في نياحة الخادمة تاسوني سارة ملتمسا عزاءً لأسرتها ولكل محبيها، طالبًا لنفسها البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع العذارى الحكيمات.

تاسوني سارة الدياكونة تاسوني سارة تاسوني سارة المكرسة بأسقفية الشباب الدياكونة تاسوني سارة المكرسة بأسقفية الشباب الانبا موسي الأنبا رافائيل

مواد متعلقة

انتهاء زيارة البابا ثيودروس الثاني إلى نيجيريا

26 فبراير.. الأقباط يحتفلون ببدء أول أصوامهم المتصلة في 2024

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القديس البار مرتينيانوس

مع الاستعداد للاحتفال به في مارس.. من هم لباس الصليب؟

الكنائس الغربية الكاثوليكية في مصر تحتفل ببداية الصوم الكبير

مع الاستعداد لبدء الصوم الكبير.. الكنيسة: المسيح أوصى بالصوم

يوم 17 فبراير في الحمزاوي.. البابا ثيودوروس يحتفل بعيد التيروني 

مع اقتراب صنعه بيد البابا.. البطريركية الكبرى تتحدث عن زيت الميرون

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس المخرج بيتر ميمى فى الحشاشين (صور)

انتهاء مباحثات الهدنة دون نتيجة ملموسة.. ماذا حدث فى مفاوضات مصر؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14-2-2024

"ملك الحلو".. طالب ثانوية يبيع منتجات ألبان أمه فى سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة

فى اليوم الـ131 من العدوان: شهداء وجرحى فى غارات وقصف مدفعى على غزة