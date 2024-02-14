أسقفية الشباب تودع الدياكونة المُكرسة تاسوني سارة

ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشركاؤه في العمل الرعوي الأنبا موسى أسقف عام خدمات الشباب، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، الدياكونة تاسوني سارة المكرسة بأسقفية الشباب.

وقال مركز الكنيسة الإعلامي، برئاسة القمص موسى ابراهيم، إن تاسوني سارة رحلت عن عمر بلغ ٦٣ سنة، وبعد قضت في خدمة الكنيسة ما يقرب من ٢٨ سنة كمكرسة في أسقفية الشباب.

سيرتها الذاتية

ولدت المكرسة الراحلة «تاسوني سارة» يوم ١٢ يناير ١٩٦١ وحصلت على بكالوريوس تجارة - وكانت قد اشارت المُكرسة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنها تخرجت في كلية الهندسة- وخدمت في كنيسة السيدة العذراء بالحافظية بشبرا، وتكرست في أسقفية الشباب يوم ٨ يونيو ١٩٩٦ ونالت رتبة أغنسطسة في ١٥ نوفمبر ١٩٩٩ بينما نالت رتبة دياكونة يوم ٣ سبتمبر عام ٢٠١٥.

قالت الكنيسة إنه تولت مسؤولية لجنة جامعة بأسقفية الشباب ومهرجان الكرازة المرقسية في المهجر، وكان لها نشاط واسع في خدمة الشباب الجامعي، وحرصت في خدمتها لهم على بالتطوير المستمر في أدوات وآليات الخدمة، واتسمت بالبشاشة والوداعة في تعاملاتها مع الجميع.

هذا ومن المُقرر أن تقام صلوات تجنيزها الساعة الرابعة من مساء اليوم، ونعاها الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":«نودع لحضن القديسين الأخت الحبيبة جدًا تاسوني سارة.. الرب ينيح نفسها الطاهرة.. ويعزينا جميعًا بنعمته».

وكان قد تقدم البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء للأنبا موسى أسقف الشباب، ولمجمع مكرسات الأسقفية في نياحة الخادمة تاسوني سارة ملتمسا عزاءً لأسرتها ولكل محبيها، طالبًا لنفسها البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع العذارى الحكيمات.