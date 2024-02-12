هدايا الفلانتين.. شوارع القاهرة تتزين لاستقبال عيد الحب (صور)

تزيت شوارع القاهرة على مدار الساعات القليلة الماضية باللون الأحمر، مع انتشار الدُمى والقلوب الحمراء التي يخترقها سهم الحب، واكتست واجهات المحال باللون ذاته، وكذلك محلات الورود.. لتستقبل العشاق بالتزامن مع عيد الحب الذي يوافق يوم 14 فبراير.

وانتعشت محلات الهدايا والخردوات، بشنط الهدايا والدباديب المصنوعة من القماش والورود، والتي تعد الأكثر رواجًا أثناء الاحتفال بعيد الحب.

“الدستور” أجرى جولة بعددٍ من المحلات لرصد أسعار باقات الورود وهدايا الفلانتين هذا العام..

محمد عبداللطيف صاحب محل هدايا بالقاهرة، قال: " بوكسات الهدايا أكثر ما تشتهر في عيد الحب وتتكون من دوبدب وبرفانات بأنواعها وماكياج وإكسسوارات متنوعة للفتيات، غيرها من الهدايا القيمة التي يقدمها الأحبة لبعضهم البعض في تلك المناسبات المميزة".

وعن الأسعار، أكد “عبد اللطيف”:" تبدأ الأسعار من 250 جنيه للبوكس.. ويحتوي علي شيكولاتة ودبوب صغير وورد صناعي، أما الحجم الأكبر فتتراوح أسعاره بين 500 إلى 1000 جنيه وتحتوي علي عدد أكبر من الهدايا".

أسعار باقات الورود

قال محمد عبداللاه، إن ألوان الورود تختلف بحسب المناسبة، فالورد الأحمر يبدأ سعر الباقة من 200 جنيه ويصل لـ 500 جنيه، ومعظم الزبائن أصبحت تفضل الورود البلاستيك.

ويوضح “عبداللاه”: “حطينا فيه ورد وعروسة وشوكولاته وفضة وهدايا تانية حسب كل ذوق، والأسعار تبدأ من 500 جنيه".

ولفت إلى أن أغلب المقبلين على شراء هدايا عيد الحب، يطلبون ورد مع هدية صغيرة، سواء دبدوب أو عروسة، وفي هدايا تانية دخلت مصر من فترة، زي الحروف المضيئة والبلورات".

الورد يستقبل عيد الحب

الورد يستقبل عيد الحب

الورد يستقبل عيد الحب

الورد يستقبل عيد الحب

الورد يستقبل عيد الحب