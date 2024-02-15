كيف يحمي مرضى الربو والحساسية أنفسهم في فصل الشتاء وأيام المطر؟

يعتبر فصل الشتاء والأيام الممطرة من أصعب الأوقات على مرضى الربو والحساسية، حيث تزداد الأعراض وتتسبب العوامل الجوية الباردة والرطبة في تهيج الجهاز التنفسي.

لذلك، يحتاج مرضى الربو والحساسية إلى اتخاذ بعض الاحتياطات والإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم خلال هذه الفترة، ففي هذا التقرير، أوضح الدكتور أحمد عبد العظيم، أستاذ أمراض الصدر، بعض النصائح والإرشادات التي يمكن أن تساعد مرضى الربو والحساسية في الحفاظ على صحتهم والتعايش مع هذه الظروف.

ارتداء الملابس المناسبة:

تعتبر الطبقات المتعددة من الملابس الدافئة والمقاومة للماء أحد الطرق الفعالة لحماية الجسم من البرد والرطوبة، لذا ينصح بارتداء قميص دافئ قبل وضع سترة أو معطف عازل للماء، فهذه الطبقات تساعد على الاحتفاظ بالحرارة في الجسم وتمنع تعرض الشخص للبرد.

استخدام واقي الوجه والرقبة:

يعتبر واقي الوجه والرقبة أداة مهمة لحماية الجهاز التنفسي، خاصة في أيام المطر والرياح الباردة، يمكن استخدام واقي الوجه المصمم خصيصًا لمرضى الربو والحساسية لتقليل امتصاصهم للمواد المهيجة في الهواء والتقليل من حدوث الأعراض.

الابتعاد عن الملوثات الجوية:

يجب على مرضى الربو والحساسية الابتعاد عن الملوثات الجوية كما يستطيعون، ففي أيام المطر، تزداد نسبة الروائح والجزيئات المسببة للحساسية في الهواء، حيث ينصح بتجنب المناطق التي تكون فيها حركة المرور كثيفة أو هناك تلوث هوائي مرتفع. من الأفضل البقاء في المنازل أو في الأماكن المغلقة حتى تتحسن جودة الهواء.

تنظيف المنزل بانتظام:

تعتبر الأتربة والحبوب وبر الحيوانات من أشهر المسببات للحساسية عند مرضى الربو والحساسية، لذا، ينصح بتنظيف المنزل بانتظام وإزالة الغبار والفتات والشعر المتطاير، استخدام أجهزة تنقية الهواء أو المرشات الهوائية في المنزل يعد إضافة مفيدة للحفاظ على جودة الهواء داخل المنزل.

ممارسة الرياضة بحذر:

رغم أن ممارسة الرياضة مفيدة للصحة، إلا أنه يجب على مرضى الربو والحساسية ممارستها بحذر خلال فترة الشتاء والأيام الممطرة، ينصح بالاحتفاظ بجهاز استنشاق الدواء الموصوف من قبل الطبيب في حقيبة الرياضة والاستشارة الطبية قبل البدء في أي نشاط رياضي.



لحماية أنفسهم في فصل الشتاء وأيام المطر، يجب على مرضى الربو والحساسية اتخاذ الاحتياطات اللازمة، من خلال اتباع النصائح المذكورة أعلاه مثل ارتداء الملابس المناسبة واستخدام واقي الوجه والابتعاد عن الملوثات الجوية، يمكن تحسين جودة الهواء المستنشق وبالتالي تقليل حدوث الأعراض.

كما ينبغي على مرضى الربو والحساسية الاستشارة الطبية واتباع الخطة العلاجية الموصوفة لهم للتعامل بشكل أفضل مع هذه الظروف الجوية الصعبة.