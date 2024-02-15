الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف يحمي مرضى الربو والحساسية أنفسهم في فصل الشتاء وأيام المطر؟

مرضى الربو
مرضى الربو

يعتبر فصل الشتاء والأيام الممطرة من أصعب الأوقات على مرضى الربو والحساسية، حيث تزداد الأعراض وتتسبب العوامل الجوية الباردة والرطبة في تهيج الجهاز التنفسي.

لذلك، يحتاج مرضى الربو والحساسية إلى اتخاذ بعض الاحتياطات والإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم خلال هذه الفترة، ففي هذا التقرير، أوضح الدكتور أحمد عبد العظيم، أستاذ أمراض الصدر، بعض النصائح والإرشادات التي يمكن أن تساعد مرضى الربو والحساسية في الحفاظ على صحتهم والتعايش مع هذه الظروف.

ارتداء الملابس المناسبة:

تعتبر الطبقات المتعددة من الملابس الدافئة والمقاومة للماء أحد الطرق الفعالة لحماية الجسم من البرد والرطوبة، لذا ينصح بارتداء قميص دافئ قبل وضع سترة أو معطف عازل للماء، فهذه الطبقات تساعد على الاحتفاظ بالحرارة في الجسم وتمنع تعرض الشخص للبرد.

استخدام واقي الوجه والرقبة:

يعتبر واقي الوجه والرقبة أداة مهمة لحماية الجهاز التنفسي، خاصة في أيام المطر والرياح الباردة، يمكن استخدام واقي الوجه المصمم خصيصًا لمرضى الربو والحساسية لتقليل امتصاصهم للمواد المهيجة في الهواء والتقليل من حدوث الأعراض.

الابتعاد عن الملوثات الجوية:

يجب على مرضى الربو والحساسية الابتعاد عن الملوثات الجوية كما يستطيعون، ففي أيام المطر، تزداد نسبة الروائح والجزيئات المسببة للحساسية في الهواء، حيث ينصح بتجنب المناطق التي تكون فيها حركة المرور كثيفة أو هناك تلوث هوائي مرتفع. من الأفضل البقاء في المنازل أو في الأماكن المغلقة حتى تتحسن جودة الهواء.

تنظيف المنزل بانتظام:

تعتبر الأتربة والحبوب وبر الحيوانات من أشهر المسببات للحساسية عند مرضى الربو والحساسية، لذا، ينصح بتنظيف المنزل بانتظام وإزالة الغبار والفتات والشعر المتطاير، استخدام أجهزة تنقية الهواء أو المرشات الهوائية في المنزل يعد إضافة مفيدة للحفاظ على جودة الهواء داخل المنزل.

ممارسة الرياضة بحذر:

رغم أن ممارسة الرياضة مفيدة للصحة، إلا أنه يجب على مرضى الربو والحساسية ممارستها بحذر خلال فترة الشتاء والأيام الممطرة، ينصح بالاحتفاظ بجهاز استنشاق الدواء الموصوف من قبل الطبيب في حقيبة الرياضة والاستشارة الطبية قبل البدء في أي نشاط رياضي.


لحماية أنفسهم في فصل الشتاء وأيام المطر، يجب على مرضى الربو والحساسية اتخاذ الاحتياطات اللازمة، من خلال اتباع النصائح المذكورة أعلاه مثل ارتداء الملابس المناسبة واستخدام واقي الوجه والابتعاد عن الملوثات الجوية، يمكن تحسين جودة الهواء المستنشق وبالتالي تقليل حدوث الأعراض.

كما ينبغي على مرضى الربو والحساسية الاستشارة الطبية واتباع الخطة العلاجية الموصوفة لهم للتعامل بشكل أفضل مع هذه الظروف الجوية الصعبة.

فصل الشتاء الشتاء الربو والحساسية الملابس واقي الوجه

مواد متعلقة

في عيد الحب.. أغرب وأشهر احتفالات دول العالم بالفلانتين

خالد داود لـ"القاهرة الإخبارية": الانتخابات الأمريكية ستكون أكثر سخونة بسبب تصريحات المرشحين

مراسل "القاهرة الإخبارية": ترامب يستخدم ورقة دعم إسرائيل عسكريًا لتشويه صورة بايدن

إعلام يمنى: غارة جوية للقوات الأمريكية تضرب منطقة رأس عيسى اليمنية

القاهرة الإخبارية: استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قناصة الاحتلال فى مجمع ناصر الطبى

باحث سياسى: الولايات المتحدة موافقة على عملية رفح من حيث المبدأ

أسامة كمال: نأمل أن تتحقق المصالحة بين الحكومة الفلسطينية وحركة حماس

أسامة كمال يكشف كذب الفيلم الوثائقى الإسرائيلى الخاص بالمحتجزين

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

عاجل.. كبير الأثريين: رفض ترميم "منكاورع" كان متوقعًا وطريقة العرض سبب فشله

القبض على فتاة التيك توك سوزي الأردنية بمنطقة الساحل

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

دراسة: المشي والركض واليوغا وتدريبات القوة علاجات فعالة للاكتئاب

خصومات تصل لـ30%.. رئيس الوزراء يتابع جهود توافر سلع شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى