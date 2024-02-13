الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث سياسى: الولايات المتحدة موافقة على عملية رفح من حيث المبدأ

عملية رفح
عملية رفح

قال الدكتورعبدالعليم محمد، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الاجتماع الرباعي في القاهرة مهمته نزع فتيل الأزمة الناتجة عن النية الإسرائيلية في اجتياح رفح الفلسطينية.

وأضاف "محمد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي أم سي"، والمُذاع على فضائية dmc أن الهدف أيضًا من هذا الاجتماع، الوصول لصيغة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار لمدة محددة.

وأشار الباحث، إلى أن اللحظة الحالية ضاغطة على كافة الأطراف، كما أن إسرائيل تعيش ضغوطًا أيضًا رغم أنها الطرف المعتدي، مؤكدًا أن هناك ضغوطًا أمريكية على إسرائيل بخصوص مدينة رفح.

ونوه، بأن الولايات المتحدة موافقة على العملية التي تريد إسرائيل تنفيذها في رفح من حيث المبدأ، ولكنها تأخذ عليها ضمان المدنيين وهذا تناقض لا يمكن حله.

باحث سياسي الولايات المتحدة رفح مساء دى ام سى فضائية DMC إسرائيل مدينة رفح

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