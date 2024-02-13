أستاذ علوم سياسية: نتنياهو سيضع أي معوقات لعدم الوصول لاتفاق ينهي الحرب

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الوفد الإسرائيلي غادر بعد اجتماع القاهرة الرباعي مباشرة الخاص بمناقشة العدوان على قطاع غزة وذلك لمشاورة القيادة السياسية بشأن بنود الاتفاق.

ونوه "الرقب"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، والمُذاع على فضائية دي إم سي، أن من مصلحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرار الحرب، من أجل التمسك بالسلطة أكثر حتى لو على حساب الإنسانية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن بنيامين نتنياهو سيضع أي معوقات لعدم الوصول لاتفاق وسيقوم بالمماطلة في هذا الاتفاق من أجل إطالة أمد الحرب في غزة.

وأضاف "الرقب"، أن اجتياح رفح سيتم تأجيله لما بعد شهر رمضان ليس خوفًا على مشاعر الفلسطينيين ولكنه خشية بأن شهر رمضان شهر عبادة وتجمع وقد يحدث تأثير على مصالح الغرب في المنطقة.