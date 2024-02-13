هل عيد الحب بدعة؟.. الشيخ أحمد المشد يحسم الجدل (فيديو)

قال الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الأعياد تشمل معنى عاما وخاصا، فالأعياد الدينية تتمثل في عيد الفطر وعيد الأضحى.

ونوه "المشد"، خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الأعياد العامة، هي عبارة عن مناسبة سعيدة، مشيرًا إلى أن كلمة "عيد" تأتي من "العود".

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الاحتفال بعيد الحب للأزواج ليست به مشكلة، بل هو مجرد مناسبة سعيدة من أجل إجبار الخواطر لبعضنا بعضًا.

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc.