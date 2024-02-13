الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل عيد الحب بدعة؟.. الشيخ أحمد المشد يحسم الجدل (فيديو)

الشيخ أحمد المشد
الشيخ أحمد المشد

قال الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الأعياد تشمل معنى عاما وخاصا، فالأعياد الدينية تتمثل في عيد الفطر وعيد الأضحى.

ونوه "المشد"، خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الأعياد العامة، هي عبارة عن مناسبة سعيدة، مشيرًا إلى أن كلمة "عيد" تأتي من "العود".

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الاحتفال بعيد الحب للأزواج ليست به مشكلة، بل هو مجرد مناسبة سعيدة من أجل إجبار الخواطر لبعضنا بعضًا.

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc.

الستات مايعرفوش يكدبوا الشيخ أحمد المشد مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية سي بي سي الاحتفال بعيد الحب عيد الحب

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