" لعلهم يفقهون ".. دعاء الشيخ خالد الجندى لنصرة فلسطين وأهلها (فيديو)

بدأ الشيخ خالد الجندي، حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع على فضائية "دي أم سي"، بالدعاء لمصر وللشعب الفلسطيني.

وركز الشيخ خالد الجندي في الدعاء، على الحفاظ على مصر وشعبها، ونصرة الحق والشعب الفلسطيني، وأن يزيح عنهم الكرب والغمة، في القريب العاجل.

وشهدت مدينة رفح على مدار اليومين الماضيين، عددًا من الغارات الإسرائيلية، الأمر الذي يسهم في تفاقم الأزمة لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني نازح من مناطق بشمال قطاع غزة.

تفاصيل برنامج "لعلهم يفقهون"

يقدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة "DMC".

يعطي البرنامج المعلومات الفقهية والدينية بشكل عام وميسر دون تنفير، وهو ما أسهم في إقبال المشاهدين على البرنامج بشكل كبير.