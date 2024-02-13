الثلاثاء 13 فبراير 2024
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مراسل إكسترا نيوز يكشف تفاصيل القافلة الطبية لحياة كريمة بمحافظة السويس

مراسل إكسترا نيوز
مراسل إكسترا نيوز

قال محمد عادل، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من السويس، إن مؤسسة حياة كريمة، تواصل جهودها في إطار جهود الدولة والقيادة السياسية، لتوفير معيشة صحية للقرى الأكثر فقرًا.

وأشار "عادل"، خلال فقرة "جولة المراسلين" والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن حياة كريمة نظمت قافلة طبية شاملة، تجمع العديد من التخصصات الطبية للكشف عن المرضى وصرف العلاج بالمجان، في قرية "جنيفة" التابع لحي الجناين بمحافظة السويس.

ونوه، بأن القافلة نسقت مع مجمع السويس الطبي، من اجل تحويل عدد من الحالات التي تحتاج تدخل جراحي، مشيرًا إلى أنها القافلة رقم 15 التي تنظمها حياة كريمة بمحافظة السويس، حيث استفاد أكثر من 1000 شخص منذ الصباح من خدمات القافلة الصحية.

وأكد أن القافلة تضم عددا من التخصصات الطبية، مثل القلب، أمراض النساء، والجهاز الهضمي، مشيرًا إلى أنه لم يقتصر دور القافلة على ذلك، بل قدمت دورا توعويا للمواطنين، خاصة بكافحة الإدمان.

مراسل اكسترا نيوز اكسترا نيوز القافلة الطبية حياة كريمه السويس محمد عادل مجمع السويس الطبي

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