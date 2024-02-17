الأرصاد: انتهاء ذروة حالة عدم الاستقرار فى المناخ الأسبوع الحالى

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن بداية الأسبوع الحالي ستشهد انتهاء ذروة حالة عدم الاستقرار في المناخ.

وأشارت "غانم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح" على قناة dmc، إلى أن المنحنى الجوي الذي سبب الشعور بالصقيع الأسبوع الماضي قد انحرف نحو الشام.

وأكدت أن درجات الحرارة سترتفع تدريجيًا ابتداءً من اليوم، مشيرة إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار على المناطق الساحلية ولكن بكميات أقل، خاصة غدًا، وهذا لن يؤثر على سير عملية الدراسة والمدارس.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن التحسن الكامل في الأحوال الجوية سيبدأ من يوم الإثنين، حيث ستكون الأجواء مشمسة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا.