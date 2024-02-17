السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الخارجية الفلسطينية: المجاعة تنتشر بسرعة شمال قطاع غزة.. والاحتلال يمنع وصول المساعدات

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، بأن المجاعة تنتشر بسرعة شمال قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي يواصل منع وصول المساعدات إلى رفح الفلسطينية جنوبي غزة.

وأشار البيان، الذي نشرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، إلى أن الخارجية الفلسطينية تحذر من مغبة تجاهل الأوضاع المعيشية الكارثية التي يعيشها الفلسطينييون في عموم قطاع غزة.

كما حذرت الخارجية الفلسطينية من التدهور الخطير بالأوضاع المعيشية للنازحين في مدينة رفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة، والذي يعيش حالة من نقصان المواد الطبية والغذائية.

ونوهت بأن الفشل الدولي في حماية المدنيين في قطاع غزة يعيد إنتاج نفسه، ويعطي الانطباع بعدم جدية المجتمع الدولي تجاه حل الأزمة الذي يعيشها الشعب الفلسطيني.

الخارجية الفلسطينية المجاعة المساعدات غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية

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