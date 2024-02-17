السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير علاقات دولية: إسرائيل مقاطعة أمريكية.. وبايدن يدعم المشروع الصهيونى

الدكتور عبد المسيح
الدكتور عبد المسيح الشامي

قال الدكتور عبدالمسيح الشامي، الخبير في العلاقات الدولية، إن إسرائيل تضرب كل القرارات الدولية والقوانين بعرض الحائط، مشيرًا إلى أن الحرب في غزة لا تقتصر مخاطرها على الشعب الفلسطينيى وحسب، بل ستطال دول الجوار.

وأشار "الشامي"، خلال مداخلة لقناة "النيل للأخبار"، إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن ما هي إلا تصريحات إعلامية فقط، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تدعم خيار الحرب في غزة.

ونوه بأن الموقف الأمريكي وبعض الدول الغربية يتسم بازدواجية معايير واضحة، ولا بد من وضع حلول لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينيى.

وتابع أن العلاقة الإسرائيلية الأمريكية علاقة "رحم"، ولا يمكن أن تستطيع الولايات المتحدة أن تقف في وجه المشروع الصهيوني، لأنه بالأساس مشروع أمريكي في البداية.

وأكد الخبير في العلاقات الدولية أن التحالف بين أمريكا وإسرائيل تحالف مطلق، مشيرًا إلى أن إسرائيل مقاطعة أمريكية، وبالتالي كل ما نشاهده من الإدارة الأمريكية تصريحات إعلامية ليس إلا.

خبير علاقات دولية إسرائيل المشروع الصهيوني النيل للأخبار غزة

مواد متعلقة

دراسة جديدة: الالتزام بمواعيد النوم يقلل خطر نوبات الغضب لدى الأطفال

الخارجية الفلسطينية: المجاعة تنتشر بسرعة شمال قطاع غزة.. والاحتلال يمنع وصول المساعدات

خبير بيئى: الدول الكبرى لا تتحول للطاقة الخضراء إلا بعد الانتهاء من البترول والفحم

ناقد فنى: يوسف وهبى أول من قام بعملية تجميل فى السينما

الأرصاد: انتهاء ذروة حالة عدم الاستقرار فى المناخ الأسبوع الحالى

بعد القبض على سوزى الأردنية.. تعرف على تأثير إدمان السوشيال ميديا

كيف يحمى مرضى الربو والحساسية أنفسهم فى فصل الشتاء وأيام المطر؟

في عيد الحب.. أغرب وأشهر احتفالات دول العالم بالفلانتين

الأكثر قراءة

أماكن معارض أهلًا رمضان بالمحافظات 2024

زيادة حصيلة النقد الأجنبى.. افتتاح مشروع جديد فى مجال الكيماويات بالسويس

اصطحب معه محتجزين مفرج عنهم.. كواليس لقاء الرئيس الإسرائيلى برئيس وزراء قطر

قائمة مسلسلات رمضان 2024 بعد إطلاق بوسترات المتحدة

تشييع جثمان مريم مجدى ضحية زوجها السويسرى فى الدقهلية

حقيقة انتشار "الجرب والتقمل" بين نازحى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية لليوم 134 على التوالى

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية