خبير علاقات دولية: إسرائيل مقاطعة أمريكية.. وبايدن يدعم المشروع الصهيونى

قال الدكتور عبدالمسيح الشامي، الخبير في العلاقات الدولية، إن إسرائيل تضرب كل القرارات الدولية والقوانين بعرض الحائط، مشيرًا إلى أن الحرب في غزة لا تقتصر مخاطرها على الشعب الفلسطينيى وحسب، بل ستطال دول الجوار.

وأشار "الشامي"، خلال مداخلة لقناة "النيل للأخبار"، إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن ما هي إلا تصريحات إعلامية فقط، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تدعم خيار الحرب في غزة.

ونوه بأن الموقف الأمريكي وبعض الدول الغربية يتسم بازدواجية معايير واضحة، ولا بد من وضع حلول لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينيى.

وتابع أن العلاقة الإسرائيلية الأمريكية علاقة "رحم"، ولا يمكن أن تستطيع الولايات المتحدة أن تقف في وجه المشروع الصهيوني، لأنه بالأساس مشروع أمريكي في البداية.

وأكد الخبير في العلاقات الدولية أن التحالف بين أمريكا وإسرائيل تحالف مطلق، مشيرًا إلى أن إسرائيل مقاطعة أمريكية، وبالتالي كل ما نشاهده من الإدارة الأمريكية تصريحات إعلامية ليس إلا.