السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دراسة جديدة: الالتزام بمواعيد النوم يقلل خطر نوبات الغضب لدى الأطفال

نوم الاطفال
نوم الاطفال

قالت الإعلامية داليا أشرف، إن الالتزام بمواعيد النوم يقلل خطر الإصابة بنوبات الغضب لدى الأطفال، وفقًا لدراسة جديدة نشرها موقع "ذا صن" البريطاني.

أضافت "أشرف"، خلال تقديمها برنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية dmc، أن الدراسة ذكرت أن الإلتزام بمواعيد النوم يسهم في تنمية قدرات الطفل وزيادة الذكاء لديهم.

ونوهت، أن خلايا المخ، عند الالتزام بمواعيد النوم عند الأطفال، تسهم في إفراز هرمانات الذكاء، بالإضافة إلى تقليل الغضب والبكاء المستمر.

تفاصيل برنامج 8 الصبح:

برنامج صباحي يقدمه كل من داليا أشرف وآية جمال الدين وهبة ماهر ورحمة خالد وأسماء يوسف، يُذاع يوميًا الساعة 8:00 صباحًا على dmc.

8 الصبح الأطفال النوم نوبات الغضب داليا أشرف DMC فضائية DMC تفاصيل برنامج 8 الصبح

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