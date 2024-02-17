السبت 17 فبراير 2024
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القاهرة الإخبارية: المقدسيون يحولون بيوتهم لمساجد

دانا أبوشمسية
دانا أبوشمسية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن المقدسيين يحولون بيوتهم لمساجد جانبية، بسبب منع شرطة الاحتلال الإسرائيلي إدخال الفلسطينيين المسجد الأقصى، وهذا يغضب حكومة إسرائيل. 

وأشارت "أبوشمسية"، إلى أن هناك آراء لعدد من القادة في مجلس الحرب، بتحديد الأشخاص الذين يدخلون المسجد الأقصى، وهم أصحاب سن الـ50 وما فوق.

ونوهت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن هناك خلافًا بين قادة الحرب، بسبب كيفية التعامل مع المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، حيث إن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الفلسطيني، يدعو لعدم دخول أي فلسطيني المسجد.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي يطالب بأن عدم إجراء عملية اقتحام رفح، يستلزم على الفلسطينيين إطلاق سراح الأسرى قبل شهر رمضان المبارك.

مراسلة القاهرة الاخبارية دانا أبو شمسية شرطة الاحتلال مجلس الحرب القاهرة الإخبارية

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