السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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خبير بالشأن الإسرائيلى: التناقض ما زال سيد الموقف فى الإدارة الأمريكية بخصوص الحرب فى غزة

مداخلة أحد شديد عبر
مداخلة أحد شديد عبر قناة القاهرة الإخبارية

قال أحد شديد، الخبير في الشئون الإسرائيلية، إن التناقض ما زال سيد الموقف في الإدارة الأمريكية، خاصة في العملية العسكرية التي أشارت إسرائيل لتنفيذها في رفح.

ونوه "شديد"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن: السلوك الأمريكي مختلف، حيث يظهر علينا بايدن ويطلق تصريحات خاصة بوقف إطلاق النار في غزة، وفي المقابل يتم إرسال الذخائر والأسلحة للكيان المحتل.

ولفت الخبير في الشئون الإسرائيلية إلى أن: إدارة بايدن تزود الكيان الإسرائيلي بكل أنواع الدعم سواء السياسي أو العسكري، وهذا يعتبر من الأمور التي ينبغي أن يعيها المجتمع الدولي.

وأضاف أن بنيامين نتنياهو أكد أن الإدارة الأمريكية لم تطلب منه التراجع عن فكرة اجتياح مدينة رفح، مشيرًا إلى أنه: في وقتنا الحالي لا يوجد أحد لديه السيطرة على إسرائيل سواء الولايات المتحدة أو غيرها.

خبير بالشأن الإسرائيلي الادارة الامريكية الحرب في غزة غزة القاهرة الإخبارية

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