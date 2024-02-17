باحث: ترامب قد يدير الولايات المتحدة من داخل السجن حال فوزه بالانتخابات الرئاسية

قال أحمد محارم، الكاتب والباحث السياسي، إن الأحكام التي تصدر ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما هي إلا محاولة لإلهاء "ترامب" عن حملته الانتخابية، مؤكدًا أنه يواجه أكثر من 91 قضية.

وأضاف "محارم"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن دونالد ترامب شخص غير عادي، على الرغم من القضايا التي يواجهها، لديه حضور كبير وشعبية لدى الشعب الأمريكي، مؤكدًا أن سياسة بايدن تسهم في زيادة شعبيته في الشارع الأمريكي.

ونوه الباحث السياسي، أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، خاسر على مستوى السياسة الداخلية، مشيرًا إلى أن الكثير من القيادات العربية في العديد من الولايات رفضت مقابلة بايدن بسبب الدعم الأعمى تجاه إسرائيل.

وأضاف "محارم"، أن الاتهامات والقضايا، لا تمنع أي أمريكي من الترشح للانتخابات، مضيفًا أنه إذا حكم على مرشح بالسجن، يجوز له استكمال الانتخابات وفي حالة الفوز، يمكن أن يدير البلاد من داخل السجن.

وتابع، أنه في حال فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية وتم سجنه، يجوز له وفقًا للقانون أن يدير البلاد من السجن، وهذا أمر وارد بسبب حجم القضايا الموجهة له وشعبيته الكبيرة أيضًا.