السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نتنياهو: سنواصل الحرب حتى تحقيق كامل أهدافها والقضاء على حماس

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أننا سنواصل الحرب حتى تحقيق كامل أهدافها، مشيرًا إلى أن القتال لن يتوقف إلا بالقضاء على كل قادة حماس في قطاع غزة.

وأشار نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي له، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن مطالب حركة حماس تعني الهزيمة لإسرائيل، ولن نوافق عليها مهما كان الأمر مكلفًا.

ونوه رئيس الورزاء الإسرائيلي، أنني وافقت على تنفيذ عملية تحرير المختطفين قبل أيام رغم خطورتها، وتمت المهمة بنجاح، ونفكر في تنفيذ عمليات أخري مماثلة لإعادة كل المحتجزين.

وأضاف أن معركتي السياسة مع أصدقائي في إسرائيل، هي كيفية الوصول للمحتجزين، ولايوجد خلافات بيننا، مؤكدًا أن التسوية سنصل إليها عبر مباحثات مباشرة، فنحن على طريق النصر.

وتابع أن الشعب الإسرائيلي يطالبون باستمرار الحرب، بالإضافة إلى الجنود والمصابين من الجيش الإسرائيلي، والإتفاق مع الفلسطينيين لن يتم إلا بمفاوضات مباشرة بين الجانبين بدون شروط مسبقة.

نتنياهو حماس الحرب بنيامين نتنياهو القاهرة الإخبارية غزة

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