خبير سياسى: إسرائيل تحاول تحقيق انتصار حتى لو على حساب الجنوب اللبنانى

قال الدكتور محمد عز العرب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات، إن إسرائيل تحاول تحقيق انتصار حتى لو على حساب الجنوب اللبناني، حيث يسعى بنيامين نتنياهو لتوزيع الحرب في المنطقة ولا إطالتها.

وأضاف "عز العرب" خلال مداخلة برنامج "الشرق الاوسط" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الهدف الذي حققه نتنياهو، هو ما يرتبط باستهداف كوادر حركة حماس في جنوب لبنان وهو صالح العاروري.

ونوه الخبير بمركز الأهرام للدراسات، إلي أن نتنياهو يريد توسيع دائرة الحرب، لتشمل أطراف المقاومة في المنطقة، والتي تتمثل في حزب الله، والحوثيين، وغيرهما من أذرع المقاومة في المنطقة.

وتابع، أن بنيامين نتنياهو، مدرك بأنه يعطل المفاوضات التي تسعى لحل الدولتين والوصول لهدنة في قطاع غزة، أو إدخال المساعدات للقطاع المنكوب.