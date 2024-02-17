السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير سياسى: إسرائيل تحاول تحقيق انتصار حتى لو على حساب الجنوب اللبنانى

الدكتور محمد عز العرب
الدكتور محمد عز العرب

قال الدكتور محمد عز العرب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات، إن إسرائيل تحاول تحقيق انتصار حتى لو على حساب الجنوب اللبناني، حيث يسعى بنيامين نتنياهو لتوزيع الحرب في المنطقة ولا إطالتها.

وأضاف "عز العرب" خلال مداخلة برنامج "الشرق الاوسط" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الهدف الذي حققه نتنياهو، هو ما يرتبط باستهداف كوادر حركة حماس في جنوب لبنان وهو صالح العاروري.

ونوه الخبير بمركز الأهرام للدراسات، إلي أن نتنياهو يريد توسيع دائرة الحرب، لتشمل أطراف المقاومة في المنطقة، والتي تتمثل في حزب الله، والحوثيين، وغيرهما من أذرع المقاومة في المنطقة.

وتابع، أن بنيامين نتنياهو، مدرك بأنه يعطل المفاوضات التي تسعى لحل الدولتين والوصول لهدنة في قطاع غزة، أو إدخال المساعدات للقطاع المنكوب.

خبير سياسي الجنوب اللبنانى الشرق الأوسط القاهرة الإخبارية إسرائيل

مواد متعلقة

خبير عسكرى: ما يحدث فى لبنان هو حرب بما تحمله الكلمة من معنى

بن فرحان: الطريق الوحيد نحو الأمن فى المنطقة من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة

مراسل القاهرة الإخبارية: ألمانيا تطالب بضرورة تعزيز قدرة أوروبا للدفاع عن نفسها

القاهرة الإخبارية: مقتل جندى إسرائيلى فى "كريات ملاخى"

سامح شكرى ونظيره النرويجى يؤكدان رفض التهجير القسرى للفلسطينيين

باحث: ترامب قد يدير الولايات المتحدة من داخل السجن حال فوزه بالانتخابات الرئاسية

القاهرة الإخبارية: مجموعة السبع تعرب عن قلقها من خطر التهجير القسرى للفلسطينيين

الهلال الأحمر: الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى ناصر الطبى.. وشمال القطاع يعانى من مجاعة

الأكثر قراءة

“الداخلية” تعلن موعد إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المعفين من الحصول على إقامة

سعر الدولار اليوم السبت في مصر خلال التعاملات المسائية

عاجل.. إخلاء سبيل سوزى الأردنية والنيابة العامة تستأنف

كل ما تريد معرفته عن نقص فيتامين ب 12

عاجل.. إقامة دولة فلسطينية.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية الأمريكى ورئيس الاحتلال فى ميونخ

عاجل.. أنا الملك.. ماذا قدم محمد صلاح فى عودته أمام برينتفورد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج