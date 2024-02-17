بن فرحان: الطريق الوحيد نحو الأمن فى المنطقة من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن الأولوية يجب أن تكون الآن لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أن التركيز حاليًا حول وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان، خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا منفتحون على أي نقاشات والوصول لدولة فلسطينية مستقلة أولوية.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، أن الطريق الوحيد نحو الأمن والاستقرار في المنطقة بما فيها إسرائيل هو من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة.