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توك شو

أحمد موسى ينفعل بسبب تكدس المواطنين فى معرض أهلا رمضان

أحمد موسى
أحمد موسى

انفعل الإعلامي أحمد موسي، على الهواء مباشرة، خلال تقديمه حلقة اليوم السبت، من برنامج "على مسؤليتي"، والمُذاع على فضائية صدى البلد، بسبب تكدس المواطنين في معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة.

ونوه “موسى” بأن وزير التموين علي المصيلحي، كان يفتتح أحد معارض "أهلا رمضان" بشبرا الخيمة.

وأضاف أن معارض "أهلا رمضان" تقام للمواطن، ولابد من توافر السلع، حيث وجه حديثه للتجار المشاركين في المعرض، إذا لم توفر السلعة فعليك بترك المعرض قائلًا: "أنت مش بتجَبي على الناس".

وأكد أن الكثير من المواطنين ينتظرون هذه المعارض، بسبب عدم توافر الكثير من السلع في الأسواق، وإذا تم إيجادها تتواجد بأسعار باهظة.

أحمد موسى معرض أهلا رمضان اهلا رمضان شبرا الخيمة على مسؤليتي صدى البلد

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