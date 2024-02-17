الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: اجتماعات القاهرة المسار الوحيد للوصول لوقف الحرب في غزة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن اجتماعات القاهرة حول غزة لن تتوقف، مؤكدًا أن إسرائيل تحاول كسب الوقت لتنفيذ مخططها.

وأضاف رشوان، خلال استضافته ببرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن اجتماعات القاهرة المسار الوحيد للوصول لوقف الحرب في قطاع غزة.

ونوه بأن مصر تبذل جهودًا سياسية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية تعتبر أمن قومي لمصر.

وتابع "رشوان"، أن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، جزء من مشروع متطرف تقوده حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، وهذا ما نشاهده من حرب عشوائية في القطاع.

وأكد أن مصر انتبهت مبكرًا لمخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني، ورفضت المشروع بشكل قاطع، وهذا ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ضياء رشوان غزة اجتماعات القاهرة إسرائيل القاهرة الإخبارية عن قرب

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