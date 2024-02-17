خبير فى الشؤون الدولية: بايدن يريد استمرار العمليات العسكرية فى قطاع غزة

قال دكتور إحسان الخطيب، خبير في الشؤون الدولية، إن الولايات تفعل شيئا وتصرح بشيء آخر، حيث ترسل الأسلحة لإسرائيل، وتصرح في نفس الوقت بضرورة وقف إطلاق النار.

وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة لبرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ الأزمة الفلسطينية، لم تستطع دولة واحدة الضغط على إسرائيل.

ونوه الخبير في الشؤون الدولية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يريد استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، مؤكدًا أنه إذا أردت وقف الحرب ستفعل ذلك غدًا.

أشار "الخطيب" إلى أن السلاح الامريكي هو الذي يجعل الحرب في غزة تستمر، حتى هذه اللحظة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تقوم بإجراءات فعلية لوقف إطلاق النار، والضغط على حكومة نتنياهو.