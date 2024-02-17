ضياء رشوان: اجتياح إسرائيل لرفح سيعرضها لمواقف لا تحمد عقباها مع مصر

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن تحركات مصر ساهمت في تغيير مواقف العالم تجاه القضية الفلسطينية، وإعادتها على طاولة المجتمع الدولي.

وأضاف "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إصلاح مجلس الأمن ضروري لإفشاء السلام في العالم.

وأشار إلى أن استمرار العدوان على غزة محاولة لتغطية الفشل الإسرائيلي في السابع من أكتوبر، لافتا إلى أن اجتياح رفح جنوب غزة بريًا سيكون جريمة حرب وإبادة جماعية، مؤكدًا أن الاجتياح سيعرض علاقاتها مع مصر إلى أمور لا يحمد عقباها، بالإضافة إلى تدمير ما تبقى من غزة.