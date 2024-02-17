الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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ضياء رشوان: أسطورة "الدولة الآمنة" في إسرائيل سقطت بعد 7 أكتوبر

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن أسطورة "الدولة الآمنة" في إسرائيل سقطت بعد السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن حل الدولتين هو السبيل لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

 

وأضاف "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخشى فترة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

 

ونوه رشوان، أن رؤية مصر حول الاعتراف بدولة فلسطين يلقى قبولًا دوليًا كبيرًا، الأمر الذي ساهم في توقف إسرائيل عن مخططات كثيرة لها.

 

وأضاف، أن العدوان الإسرائيلي أعاد إحياء حل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن بنيامين نتنياهو يطيل الحرب في غزة لتأجيل حساب فشله في 7 أكتوبر، مؤكدًا أن حسابه سيكون قضائيًا وسياسيًا داخل إسرائيل.

ضياء رشوان الدولة الآمنة 7 أكتوبر إسرائيل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

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