الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الدمار الذى لحق بقطاع غزة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن على العالم الضغط على إسرائيل ودفعها لإعمار قطاع غزة بعد إنتهاء الحرب.

وأشار "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الدمار الذي لحق بقطاع غزة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، لديها تخوفات على مستقبل إسرائيل، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهود مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة.

ونوه "رشوان"، أن المطالبات المتطرفة لإسرائيل بتهجير الفلسطينيين "أوهام"، مضيفًا أن الشخص الفلسطيني الصامد لن يترك أرضه إلا وهو جثة على أرضه الطاهرة.

وأوضح أن إسرائيل تورط نفسها أمام محكمة العدل الدولية، بشكل يومي في جرائم حرب، مؤكدًا أن مصر تسعى وتعلن أنه لا يجب أن تتوسع دائرة الصراع حتى لا ندخل في حرب إقليمية.

ضياء رشوان غزة القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة الفلسطينيين تهجير الفلسطينيين قطاع غزة

مواد متعلقة

ضياء رشوان: اجتياح إسرائيل لرفح سيعرضها لمواقف لا تحمد عقباها مع مصر

خبير بالشأن الإسرائيلي: الحرب في غزة هدفها الأول هو تصفية القضية الفلسطينية

ضياء رشوان: أسطورة "الدولة الآمنة" في إسرائيل سقطت بعد 7 أكتوبر

ضياء رشوان: اجتماعات القاهرة المسار الوحيد للوصول لوقف الحرب فى غزة

خبير فى الشؤون الدولية: بايدن يريد استمرار العمليات العسكرية فى قطاع غزة

أستاذ قانون دولى: هناك خطط فى الاتحاد الأوروبى لمنع تسليم أسلحة لإسرائيل

القاهرة الإخبارية: وزير الدفاع الروسى أعلن السيطرة الكاملة على مدينة "أفدييفكا"

أحمد موسى يشيد ببرج الملك محمد السادس فى المغرب (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. "صحيفة إسرائيلة": شرط أمريكى قبل تزويد إسرائيل بذخائر دقيقة

مصدر أمنى ينفى تلقى تبرع بالعملات الأجنبية من أحد المواطنين

إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة آخر يونيو

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

عاجل.. إخلاء سبيل سوزى الأردنية والنيابة العامة تستأنف

عاجل.. أنا الملك.. ماذا قدم محمد صلاح فى عودته أمام برينتفورد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج