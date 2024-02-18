ضياء رشوان: الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الدمار الذى لحق بقطاع غزة

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن على العالم الضغط على إسرائيل ودفعها لإعمار قطاع غزة بعد إنتهاء الحرب.

وأشار "رشوان"، خلال استضافته ببرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الدمار الذي لحق بقطاع غزة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، لديها تخوفات على مستقبل إسرائيل، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهود مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة.

ونوه "رشوان"، أن المطالبات المتطرفة لإسرائيل بتهجير الفلسطينيين "أوهام"، مضيفًا أن الشخص الفلسطيني الصامد لن يترك أرضه إلا وهو جثة على أرضه الطاهرة.

وأوضح أن إسرائيل تورط نفسها أمام محكمة العدل الدولية، بشكل يومي في جرائم حرب، مؤكدًا أن مصر تسعى وتعلن أنه لا يجب أن تتوسع دائرة الصراع حتى لا ندخل في حرب إقليمية.