مراسل القاهرة الإخبارية: هناك عجز فى إنتاج الأسلحة لحلف الناتو

قال عربي مرزوق، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مؤتمر ميونخ للأمن يشهد حاليًا جلسة خاصة بأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الجميع في المؤتمر يرون أن هناك ضرورة ملحة، من أجل توفير الأسلحة والدفاع عن أوروبا.

وأضاف "مرزوق" خلال فقرة "جولة المراسلين"، أنه لا حل لدول الاتحاد الأوروبي سواء التعاون من أجل إنتاج الذخائر، مؤكدًا أن هناك عجزًا في إنتاج الأسلحة لحلف الناتو، وهذا ما دفع الدول لمناقشة كيفية الوصول لاتفاقيات مع شركات أسلحة بعيدًا عن روسيا.

ونوه مراسل "القاهرة الإخبارية"، بأنه بخصوص قطاع غزة، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن روسيا ستجتمع بالفصائل الفلسطينية، من أجل تقريب وجهات النظر.

وأشار إلى أن الممثلين العرب في مؤتمر ميونخ، اتفقوا على أن الأزمة الفلسطينية لم تبدأ منذ السابع من أكتوبر، حيث إن اللغة التي تدار بها جلسات مؤتمر ميونخ قد تغيرت بشكل كبير، وأصبح هناك تضامن مع القضية الفلسطينية.