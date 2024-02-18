بشير جبر: مستشفيات غزة متوقفة بشكل كامل ولا تستطيع تلبية احتياجات المرضى

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني مستمرة وبعشوائية كبيرة، حيث يتم قصف غزة برًا وبحرًا وجوًا.

ونوه "جبر"، خلال فقرة "جولة المراسلين"، إلى أن مدن وسط غزة شهدت عددًا من الغارات، التي أسفرت عن سقوط عشرات الفلسطينيين، بالإضافة إلى عدد كبير من الإصابات.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية أن 70% من الشهداء في قطاع غزة، من النساء والأطفال فقط، وهذا يدل على عدوانية الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن عددًا كبيرًا من مستشفيات قطاع غزة متوقف بشكل كامل، مشيرًا إلى أن المستشفيات التي تعمل في القطاع تفتقر للكثير من المواد الطبية، حيث باتت لا تستطيع تلبية احتياجات المرضى.