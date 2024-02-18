الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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عماد الدين حسين: مشاركة مصر بالعدل الدولية تسهم فى فضح جرائم الاحتلال

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي، إن مشاركة مصر في المرافعة القادمة في محكمة العدل الدولية، تطور مهم ومرض للشعبين المصري والعربي.

ونوه "حسين"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن مصر خاضت مع إسرائيل العديد من الحروب، وتعرضت للكثير من جرائم الحرب، وهذا يسهم في فضح جرائم الكيان المحتل بحق قطاع غزة.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن مصر لم تكن وصيفًا بين إسرائيل وفلسطين، ولكن مصر دائمًا ما تدعم القضية الفلسطينية بكل الطرق، سواء السياسية أو المعنوية.

وأكد مصدر رفيع المستوى، لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث قدمت مصر مذكرتين للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024.

عماد الدين حسن عماد الدين حسين فضح جرائم الكيان المحتل جرائم إسرائيل العدل الدولية

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