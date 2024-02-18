"خليك لطيف".. كيف تتخلص من العصبية المفرطة قبل شهر رمضان

في شهر رمضان، يمكن أن تزداد حدة العصبية لدى البعض؛ نتيجة للتغيرات في نمط الحياة والعادات الغذائية خلال هذا الشهر، ففي السطور التالية، أوضحت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى زيادة العصبية في شهر رمضان وطرق التخلص منها:

وللتخلص من العصبية في شهر رمضان، من المهم الحفاظ على توازن النظام الغذائي، النوم الكافي، ممارسة الرياضة، تنظيم الوقت، وممارسة تقنيات الاسترخاء، باستخدام الاستراتيجيات القادمة، يمكن أن تساعدك في التحكم في مشاعر العصبية والتمتع بشهر رمضان بكل هدوء وسكينة.

الجوع والعطش:

قد يسبب انخفاض مستويات السكر والترطيب في جسمك زيادة في العصبية، للتخفيف من هذه الحالة، تأكد من تناول وجبات الإفطار والسحور المتوازنة تحتوي على المواد الغذائية الضرورية.

التوتر وقلة النوم:

قد يكون الإجهاد وقلة النوم نتيجة لتغييرات في الروتين اليومي خلال شهر رمضان، مما يزيد من مستويات العصبية، لذا يُنصح بتخصيص وقت كافٍ للراحة والنوم الكافي.

التغيرات الهرمونية:

قد تتأثر هرمونات الجسم بسبب التغيرات في نظام الغذاء ونمط الحياة خلال رمضان، ما يسهم في زيادة العصبية، يُنصح بممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتحسين حالة الهرمونات.

الاجتماعات والمسؤوليات:

قد تزداد الضغوطات اليومية خلال شهر رمضان، مما يؤدي إلى تصاعد العصبية، فمن الضروري تنظيم وقتك بشكل جيد وتحديد أولوياتك لتقليل الضغط.

الاسترخاء والتأمل:

قد يساعد ممارسة فنون الاسترخاء والتأمل مثل اليوغا أو الاستماع للموسيقى في التحكم في مشاعر العصبية والتخلص منها، بشكل نهائي.

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