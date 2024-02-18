الأحد 18 فبراير 2024
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باحث لـ"إكسترا نيوز": مصر الأكثر تفاعلًا مع القضية الفلسطينية

محمد فوزي، الباحث
محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن مصر هي الأكثر تفاعلًا مع القضية الفلسطينية، حيث قدمت أكثر من 75% من المساعدات للقطاع.

ونوّه "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، بأن مصر دعت لوقف إطلاق النار في كل الاجتماعات والتحركات السياسية على المستوى الدولي.

وأشار الباحث إلى أن الدولة تحركت على مستوى دولي، الأمر الذي جعل القضية الفلسطينية تتربع على قمة الأجندة الدولية من جديد.

وكان قد أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث قدمت مصر مذكرتين للمحكمة، وستقدم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير الجاري.

اكسترا نيوز القضية الفلسطينية الدولة المصرية محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات

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