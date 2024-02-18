باحث سياسى: مهام العملية الأوروبية "سبيدس" بالبحر الأحمر تتمثل فى حماية السفن التجارية فقط

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات، أن التحرك الأوروبي تجاه البحر الأحمر ليس الأول، حيث تحركت أوروبا منذ سنوات لمنع القراصنة بحدود الصومال.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه في عام 2020، جاء التحرك الأوروبي الثاني والمعروف باسم عملية "أجينور"، والتي قادتها فرنسا، حيث كانت تهدف لحماية السفن العابرة بمضيق "هرمز".

ونوّه بأن العملية الأوروبية "سبيدس"، وهو مصطلح يوناني يعني "الدرع"، حيث أعلنوا أن مهام العملية تتمثل في مرافقة السفن التجارية لحمايتها، ولا تنوى شن هجمات ضد جماعة الحوثي.

وأشار إلى أن العملية الأوروبية لم تحظ بموافقة كل الدول الأوروبية، حيث إن الأوروبيين يخشون أن تستهدف السفن الخاصة بهم وتصعيد التوتر في البحر الأحمر.

وتابع أن جماعة الحوثي تطور من هجماتها، سواء ضد السفن أو ردع الهجمات الأمريكية، مشيرًا إلى أن الأوروبيين لا يريدون أي تصعيد في البحر الأحمر.