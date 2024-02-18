سفير مصر السابق بإسرائيل: تحرك مصر هو محطة جيدة لإنقاذ الشعب الفلسطينى

قال عاطف سالم، سفير مصر السابق في تل أبيب، إن تحرك مصر هو محطة جيدة لإنقاذ الشعب الفلسطيني، ومحاولة الوصول لحل لقضية استمرت أكثر من 75 عامًا.

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مطروح للنقاش" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التحرك المصري يضع إسرائيل أمام المجتمع الدولي والقانون.

ونوه سفير مصر السابق في تل أبيب بأن مجرد النقاش في المحكمة والاهتمام الدولي بها حول شرعية الاحتلال سيشكل سبقة تاريخية تدين إسرائيل عما حدث للشعب الفلسطيني.

وأشار "سالم" إلى أن إسرائيل منذ أن ظهرت، اتخذت عددًا من القوانين غير طبيعية، مثل قانون العودة والهجرة، قانون الدولة اليهودية، فكل هذا مخالف للقوانين الدولية.

وأردف سفير مصر السابق لتل أبيب أن مثل هذه التحركات تزعج إسرائيل، مؤكدًا أنها المرة الثالثة التي تتهم بقضايا في المحكمة الدولية، الأولى بخصوص الجدار، والثانية المتمثلة في تقرير الممارسات والانتهاكات، والأخيرة التي تتمثل في دعوى جنوب إفريقيا.

وتابع أن هناك توجهًا من اليمين المتطرف الإسرائيلي، للتضييق على الفلسطينيين بخصوص الدخول للمسجد الأقصى، خاصة في شهر رمضان الكريم.