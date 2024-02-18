باحث: أوروبا مرت بعدة أزمات اقتصادية خلال الثلاث سنوات الأخيرة

قال أبو بكر باذيب، الباحث في الشئون الاستراتيجية، إن أوروبا مرت بعدة أزمات اقتصادية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، الأمر الذي جعلها تتجه للسيطرة على البحر الأحمر.

وأضاف "باذيب"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التضرر الاقتصادي الذي يعاني منه الكثير من دول أوروبا في الفترة الإخيرة، سبب كاف لتحرك بعض الدول الأوروبية لعودة الملاحة البحرية لطبيعتها في البحر الأحمر.

ونوه الباحث في الشئون الاستراتيجية، أن البحر الأحمر يعاني من توترات كبيرة ساهمت في انخفاض اقتصاديات دول كبري، خاصة بعد الهجمات الأخيرة من قبل الولايات المتحدة ضد جماعة الحوثي.

وأشار "باذيب"، أن جماعة الحوثي لا تتعامل مع طهران بشكل مباشر، بل يتم تكليفهم من قبل حزب الله، كوسيط لإيران، مضيفًا أن الولايات المتحدة، لا تستطيع أن توقف تهديدات جماعة الحوثي.