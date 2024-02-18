الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل يقترب "ترامب" من البيت الأبيض؟

ترامب
ترامب

قال ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية، إن هذه القضية أصبحت مسار جدل في الشارع الأمريكي، حيث أن هناك 355 مليون دولار أمريكية، في قضية واحدة، تستحق الدفع من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، من نيويورك، أن هناك أكثر من سيناريو في هذا الأمر، لافتا إلى  الشعب الأمريكي لايعلم أن ترامب بمقدوره دفع المبلغ أو لا.
 

وتابع: الأموال السائلة قرابة 4 مليون دولار أمريكي واذا دفعها لن يكون معه سيولة، مؤكدا أنه يستطيع دفع 10% فقط من هذه الأموال ولكن لن ترد هذه الأموال سواء كسب القضية أم لا". 
 

وأوضح أن ترامب ومؤسساته ومستشاريه ليسوا لقمة سائغة لهذه الحالة السياسية، وأن ترامب منذ اللحظة الأولى يقوم بالسخرية على الرئيس الحالي جو بايدن، ويؤكدا أن مايحدث بالفعل مكايدة سياسية وأنه يقترب من البيت الأبيض. 
 

ترامب البيت الأبيض الشارع الأمريكي جو بايدن الرئاسة الأمريكية

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