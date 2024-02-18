الأحد 18 فبراير 2024
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توك شو

ما أهمية نشر وزارة الدفاع لوثائق نصر أكتوبر في هذا التوقيت؟

نصر أكتوبر
نصر أكتوبر

كشف اللواء طيار د. هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أهمية نشر وزارة الدفاع لوثائق نصر أكتوبر في هذا التوقيت.


وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على قناة "إي تي سي"، أن نشر وثائق عن حرب أكتوبر له أهمية كبيرة جدا، لافتا إلى أن هامة جدا للباحثين الراغبين في البحث عن الحرب والإعداد لها والتنفيذ، وتدخل أيضا في بحوث ذات جانب سياسي.


وتابع: "الوثائق هامة للأجيال التي لم تعرف الحرب وتشهدها، خاصة وأن المعرفة عن طريق الوثائق هامة جدا وهي أقوى معرفة، في ظل أن هناك بعض الكتابات غير المسئولة تقول غير الحقيقة، وهذه الوثائق تدحض كافة الادعاءات".


وواصل: "الوثائق كان لها ميزة كبيرة أنها شاملة ماقبل الحرب والتخطيط الاستراتيجي والتصويت للثغرة، وفض الاشتباك، ومذكرات القادة، وهي رسالة للداخل لمعرفة حجم الضغوطات التي كانت تواجه الجيش المصري وهي في حقيقتها أكثر بكثير من التي نواجهها هذه الأيام، فبالتالي معرفة حجم وقدرة الجيش المصري".


وأوضح اللواء طيار د. هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن الوثائق تعد رسالة للخارج، وكنا من الناحية الأخرى للقناة ولم نكن بكامل قواتنا داخل سيناء وتغلبنا على إسرائيل، مايؤكد حجم وقدرة الجيش المصري وهو بكامل قوته داخل أراضيه كاملة، في ظل حجم تسليح عالي القدرات، مانعتبره رسالة ردع قوية.     
 

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