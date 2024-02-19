الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عاجل.. إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة شمال الخليل بعدد من الآليات العسكرية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل بعدد من الآليات العسكرية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

 

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهم نجحوا حتى الآن في تحرير 110 من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، كما لفت إلى أن  الجنود الإسرائيليين في الأنفاق في غزة يدمرون البنية التحتية.


وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنهم مستمرون حتى تحرير المحتجزين سواء بعملية عسكرية أو بمفاوضات شاقة.

إعلام فلسطيني قوات الاحتلال بيت أمر الآليات العسكرية الإسرائيلية القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

نتنياهو: نأمل فى تحقيق اتفاق قريبا لتحرير عدد أكبر من المحتجزين فى غزة

الأكثر قراءة

الديوان الملكى الأردنى: وفاة والد الأميرة رجوة آل سيف

عاجل.. إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة شمال الخليل بعدد من الآليات العسكرية

سمير مرقص لـ"الشاهد": الاستعانة بالتجارب الثقافية دون استنساخها أمر صحى

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل

عاجل.. عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال الإسرائيلى على مناطق متفرقة بغزة

متحدث "الوزراء" يكشف عن آلية توفير المكون الدولارى خلال الفترة المقبلة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين