عاجل.. إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة شمال الخليل بعدد من الآليات العسكرية

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل بعدد من الآليات العسكرية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهم نجحوا حتى الآن في تحرير 110 من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، كما لفت إلى أن الجنود الإسرائيليين في الأنفاق في غزة يدمرون البنية التحتية.



وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنهم مستمرون حتى تحرير المحتجزين سواء بعملية عسكرية أو بمفاوضات شاقة.