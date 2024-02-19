الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تخوفات من وصول اليمين المتطرف إلى منصة البرلمان الأوروبى.. التفاصيل

البرلمان الأوروبى
البرلمان الأوروبى

تحدث عبدالغني العيادي، مستشار سابق في البرلمان الأوروبي، عن أول انتخابات للبرلمان الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، مؤكدا أن هذه الانتخابات حدث عظيم يتعلق وحدة أوروبية وكيان جيوسياسي يحاول اثبات وجوده.

 

وأضاف “العيادي”، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أكثر من تخوف وأصبح واقع وحقيقة من خلال استطلاع الرأي، في ظل وجود تخوف من وصول اليمين المتطرف إلى منصة البرلمان الاوروبي.


وأكد أن الناخب الأوروبي لم يعد يخاف ويهاب هذه الكوليرا والمرض المستشري في الناحية الأوروبية وهو وصول اليمين الأوروبي إلى البرلمان الأوروبي.


وكان أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أنه لن يترشح في انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة، بعد تعرُّضه لانتقادات شديدة، بسبب قراره ترك منصبه قبل انتهاء ولايته في نوفمبر المقبل.

 

وأوضح ميشيل في بيان عبر "فيسبوك" مساء الجمعة: "سأكرس كل جهودي لمسؤولياتي الحالية بعزم ثابت حتى تنتهي. سأظل دائمًا مدافعًا قويًا عن أوروبا ديمقراطية وقوية وموحدة وسيدة مصيرها"، مضيفًا: "في نهاية ولايتي، سأفكر في طبيعة واتجاه التزاماتي المستقبلية".

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