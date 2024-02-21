"الأرصاد" تكشف أبرز الظواهر الجوية التى تشهدها البلاد الفترة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على القناة الأولى، إن الحالة الجوية للبلاد تشهد استقرارًا، لافتة إلى أن الظواهر الجوية غير مؤثرة تمامًا على الأنشطة اليومية.

وتابعت: "نشهد زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، مما يؤدي إلى مزيد من حالة الاستقرار بالأحوال الجوية، والشعور بالدفء، نظرًا لتأثرنا بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، علاوة على أن مصادر الكتل الهوائية معظمها صحراوي".

وواصلت: "مع فترات الليل نشهد انخفاض درجات الحرارة، بحيث يصل الفارق بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا بين 10 و15 درجة مئوية".

وحذرت: ويظل استمرار الشبورة المائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرضاد الجوية، أنه مع بداية الأسبوع المقبل، يحدث مزيد من الارتفاعات بدرجات الحرارة، بحيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 23 درجة مئوية، ويوم الإثنين تحديدا ستصل إلى 25 درجة مئوية.