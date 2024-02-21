أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-2-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر
السؤال عن أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-2-2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر يأتي في مقدمة اهتمامات المصريين في هذا الوقت من العام لتزامنه مع ذروة فصل الشتاء و الإنذارات المستمرة بسقوط الأمطار وتكثف الشبورة المائية، وهو ما يريد المصريين التحسب له بارتداء الملابس الثقيلة خاصة الأطفال في الساعات الأولى من النهار أثناء التوجه للمدرسة.
أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-2-2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-2-2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في جميع أنحاء مصر، و أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا في جميع المحافظات والمدن المصرية.
حالة الطقس اليوم في القاهرة
من المتوقع أن يكون الطقس غدًا مستقرًا و دافئًا نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مع درجات حرارة مائلة للارتفاع على السواحل الشمالية، ودرجات حرارة شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر في معظم المناطق.
وحذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
حالة الطقس في الإسكندرية اليوم
فيما يتعلق بحالة الطقس في الإسكندرية وحالة البحر المتوسط، يكون البحر من خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الأمواج يتراوح بين 1 و1.5 متر، واتجاه الرياح شمالي شرقي.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21-2-2024
القاهرة 22 13
الإسكندرية 20 12
العاصمة الإدارية 22 12
بنها 22 13
دمنهور 21 13
وادي النطرون 21 12
كفر الشيخ 20 12
المنصورة 21 13
الزقازيق 21 13
شبين الكوم 22 12
طنطا 20 12
دمياط 20 12
بورسعيد 20 13
الإسماعيلية 21 11
السويس 22 13
العريش 19 11
رفح 19 11
رأس سدر 23 13
شرم الشيخ 25 16
العلمين 20 11
مطروح 18 10
السلوم 16 08
سيوة 20 07
رأس غارب 24 13
الغردقة 24 14
سفاجا 23 14
مرسى علم 25 16
شلاتين 24 13
حلايب 20 15
أبورماد 23 14
رأس حدربة 22 15
الفيوم 23 10
بني سويف 23 10
المنيا 22 07
أسيوط 21 08
سوهاج 22 09
قنا 24 11
الأقصر 26 11
أسوان 27 12
الوادي الجديد 24 08
أبوسمبل 25 12
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