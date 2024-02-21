الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-2-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

السؤال عن أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-2-2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر يأتي في مقدمة اهتمامات المصريين في هذا الوقت من العام لتزامنه مع ذروة فصل الشتاء و الإنذارات المستمرة بسقوط الأمطار وتكثف الشبورة المائية، وهو ما يريد المصريين التحسب له بارتداء الملابس الثقيلة خاصة الأطفال في الساعات الأولى من النهار أثناء التوجه للمدرسة.

 

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-2-2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-2-2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في جميع أنحاء مصر، و أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا في جميع المحافظات والمدن المصرية.

 

حالة الطقس اليوم في القاهرة 

من المتوقع أن يكون الطقس غدًا مستقرًا و دافئًا نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مع درجات حرارة مائلة للارتفاع على السواحل الشمالية، ودرجات حرارة شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر في معظم المناطق.

التفاصيل الكاملة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20-2-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

حالة الطقس في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

 حالة الطقس في الإسكندرية اليوم 

فيما يتعلق بحالة الطقس في الإسكندرية وحالة البحر المتوسط، يكون البحر من خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الأمواج يتراوح بين 1 و1.5 متر، واتجاه الرياح شمالي شرقي.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21-2-2024 

القاهرة 22 13

الإسكندرية 20 12

العاصمة الإدارية 22 12

بنها 22 13

دمنهور 21 13

وادي النطرون 21 12

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 21 13

txt

التفاصيل الكاملة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024

txt

حالة الطقس في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء

الزقازيق 21 13

شبين الكوم 22 12

طنطا 20 12

دمياط 20 12

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 11

السويس 22 13

العريش 19 11

رفح 19 11

رأس سدر 23 13

شرم الشيخ 25 16

العلمين 20 11

مطروح 18 10

السلوم 16 08

سيوة 20 07

رأس غارب 24 13

الغردقة 24 14

سفاجا 23 14

مرسى علم 25 16

شلاتين 24 13

حلايب 20 15

أبورماد 23 14

رأس حدربة 22 15

الفيوم 23 10

بني سويف 23 10

المنيا 22 07

أسيوط 21 08

سوهاج 22 09

قنا 24 11

الأقصر 26 11

أسوان 27 12

الوادي الجديد 24 08

أبوسمبل 25 12

إقرأ أيضًا: التفاصيل الكاملة.. حالة الطقس الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024

حالة الطقس حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-2-2024 درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21-2-2024 الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

التفاصيل الكاملة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

عاجل| صياغة صفقة جديدة للهدنة وحماية المدنيين في رفح.. تفاصيل أجندة ماكجورك في مصر

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

من 40 سنة.. أشهر صانع فوانيس صاج بالفيوم: "رمضان موسم بنستناه"

وزير الخارجية الأمريكي يزور البرازيل بعد تصريحات للرئيس سيلفا أغضبت إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها: شهيد واعتقالات وتدمير كبير في البنية التحتية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل وإصابة 4 من جنوده في معارك شمال غزة

مستعمرون يهاجمون الأهالى فى بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال