أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-2-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

السؤال عن أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-2-2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر يأتي في مقدمة اهتمامات المصريين في هذا الوقت من العام لتزامنه مع ذروة فصل الشتاء و الإنذارات المستمرة بسقوط الأمطار وتكثف الشبورة المائية، وهو ما يريد المصريين التحسب له بارتداء الملابس الثقيلة خاصة الأطفال في الساعات الأولى من النهار أثناء التوجه للمدرسة.

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-2-2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-2-2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في جميع أنحاء مصر، و أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا في جميع المحافظات والمدن المصرية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

من المتوقع أن يكون الطقس غدًا مستقرًا و دافئًا نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مع درجات حرارة مائلة للارتفاع على السواحل الشمالية، ودرجات حرارة شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر في معظم المناطق.

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

فيما يتعلق بحالة الطقس في الإسكندرية وحالة البحر المتوسط، يكون البحر من خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع الأمواج يتراوح بين 1 و1.5 متر، واتجاه الرياح شمالي شرقي.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21-2-2024

القاهرة 22 13

الإسكندرية 20 12

العاصمة الإدارية 22 12

بنها 22 13

دمنهور 21 13

وادي النطرون 21 12

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 21 13

الزقازيق 21 13

شبين الكوم 22 12

طنطا 20 12

دمياط 20 12

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 11

السويس 22 13

العريش 19 11

رفح 19 11

رأس سدر 23 13

شرم الشيخ 25 16

العلمين 20 11

مطروح 18 10

السلوم 16 08

سيوة 20 07

رأس غارب 24 13

الغردقة 24 14

سفاجا 23 14

مرسى علم 25 16

شلاتين 24 13

حلايب 20 15

أبورماد 23 14

رأس حدربة 22 15

الفيوم 23 10

بني سويف 23 10

المنيا 22 07

أسيوط 21 08

سوهاج 22 09

قنا 24 11

الأقصر 26 11

أسوان 27 12

الوادي الجديد 24 08

أبوسمبل 25 12

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