حالة الطقس في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء.

وأشار بيان الشبكة الوطنية، إلى أنه من المتوقع أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

كما من المتوقع تواجد شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وعن فرص لسقوط أمطار ستكون خفيفة على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة بنسبة حدوث ٣٠٪، وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا العظمى ٢١ درجة مئوية والصغرى ١٠ درجة مئوية".