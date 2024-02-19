حملة مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بحى ثانٍ الإسماعيلية

وجهت الوحدة المحلية لحي ثان بمدينة الإسماعيلية، حملة لإزالة شدة خشبية معدة لإقامة أعمدة دور رابع علوى دون ترخيص، بأحد المنازل بشارع رضا بمنطقة حي السلام.

وقامت الحملة بوقف تنفيذ صبة خرسانية لسقف دور رابع، لأحد المنازل بشارع دمنهور بمنطقة حي السلام.

كما تم وقف تنفيذ صبة خرسانية بدون ترخيص للدور الثاني عشر، لبرج سكني بشارع السكة الحديد والمنصورة بمنطقة عرايشية مصر.

وقام قسم الإشغالات بحي ثان بالتحفظ على معدات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة فايد، قامت الوحدة المحلية بفك شدة خشبية معدة لصب سقف دور ثالث بدون ترخيص بمنطقة قمة فايد، على مساحة 120 مترا، بجانب إزالة تعدٍ بزراعة تين شوكي على قرار التخصيص رقم 651 لسنة 2009 بمساحة أربعين فدانا‬.