الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملة مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بحى ثانٍ الإسماعيلية

إزالة تعديات البناء
إزالة تعديات البناء المخالف

وجهت الوحدة المحلية لحي ثان بمدينة الإسماعيلية، حملة لإزالة شدة خشبية معدة لإقامة أعمدة دور رابع علوى دون ترخيص، بأحد المنازل بشارع رضا بمنطقة حي السلام.

وقامت الحملة بوقف تنفيذ صبة خرسانية لسقف دور رابع، لأحد المنازل بشارع دمنهور بمنطقة حي السلام.

كما تم وقف تنفيذ صبة خرسانية بدون ترخيص للدور الثاني عشر، لبرج سكني بشارع السكة الحديد والمنصورة بمنطقة عرايشية مصر.

وقام قسم الإشغالات بحي ثان بالتحفظ على معدات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة فايد، قامت الوحدة المحلية بفك شدة خشبية معدة لصب سقف دور ثالث بدون ترخيص بمنطقة قمة فايد، على مساحة 120 مترا، بجانب إزالة تعدٍ بزراعة تين شوكي على قرار التخصيص رقم 651 لسنة 2009 بمساحة أربعين فدانا‬.

 

جرائم البناء بدون ترخيص البناء بدون ترخيص أعمال البناء بدون ترخيص ازالة تعديات الإسماعيلية تعديات الإسماعيلية

الأكثر قراءة

كولر يرفض طلب كهربا الغياب عن مباراة ميدياما لحضور زفاف شقيقته (خاص)

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

بعد خروجها من السجن.. رحلة حنين حسام من "تيك توك" للزنزانة

عاجل.. حرب غزة تهوى باقتصاد إسرائيل 19.4%

الداخلية ضبطت المتهمين في 24 ساعة.. ملابسات مقتل "يمني" داخل شقته في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

محمدٌ النبي وعليٌّ الوصي

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟