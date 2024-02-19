جامعة القناة تستضيف جولات "تيكني" لريادة الأعمال في قطاع الاقتصاد الأخضر

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن وزارة الشباب والرياضة ممثلةً فى الإدارة المركزية لتمكين الشباب قد أطلقت فعاليات الدوري المصري لريادة الأعمال في قطاع الاقتصاد الأخضر، من خلال جولات تيكني 2024 التي بدأت اعتبارا من يوم ١٧ فبراير ومستمرة حتى ٢ مارس المقبل.



يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقطاع نوادي ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي تحت اشراف الدكتورة وفاء محمد.

تفاصيل استضافة جامعة القناة لجولات تيكني

وأعلن رئيس الجامعة، أن جامعة القناة سوف تستضيف جولات تيكني يوم الأربعاء المقبل بقاعة المؤتمرات الكبرى.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن اللقاء سيشهد ورش عمل وحلقات نقاش وتدريبات عملية، تناقش ريادة الأعمال والتمويل والتسويق والمشاركة بمسابقة الشركات الناشئة لريادة الأعمال، والتي تهدف للبحث عن أفضل شركة ناشئة في مصر.