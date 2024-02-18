بدء التصفيات النهائية لمسابقة "فارس المتون" لطلاب ومدرسي معاهد الإسماعيليّة الأزهرية

عقدت منطقة الإسماعيليّة الأزهرية، التصفيات النهائية لمسابقة "فارس المتون"، برعاية الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، والشيخ أحمد بيومي، الوكيل الشرعي.

وتمت أعمال التحكيم، التي شارك فيها الدكتور حماده هزاع، من المكتب الفني لرئيس القطاع، والدكتورة شيماء حسين، من مكتب رئيس القطاع، والأستاذ عماد سالم، موجه المواد العربية والشرعية، والشيخ عبدالعزيز مغازي، موجه عام القرآن الكريم، والشيخ أشرف سيف، مدير الخطه والمنهج والقائم بعمل مدير التعليم النوعي، والدكتور محمد الروبي، منسق المبادرة.

معايير المسابقة

وتتميز المسابقة بوجود معايير خاصة تشمل التنوع في حفظ المتون، وحفظ أكثر من متن في العلوم الشرعية والعربية، وفهم واستيعاب المتون المحفوظة مع طريقة الإلقاء، وموافقة المتن للمناهج الدراسية، والالتزام بالقواعد العلمية والبحثية في الشرح وعلامات الترقيم في الكتابة».

وترتكز مسابقة "فارس المتون" على ثلاثة محاور رئيسة هي: حفظ المتون العربية والشرعية، فيما يوافق المناهج الأزهرية، وتأليف متون جديدة، وشرح المتون العلمية، وتستهدف المسابقة مدرسي وطلاب المعاهد الأزهرية، والمكاتب التابعة للأزهر.

رئيس منطقة الإسماعيليّة الأزهرية يتفقد معاهد إدارة التل الكبير الأزهرية



في سياق آخر، تابع الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، يرافقه الدكتور وجيه عبد الكريم، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، معاهد المنطقة في جولة تفقدية شملت المعاهد المستهدفة للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم وهي: ( معهد القنطرة الابتدائي، معهد فتيات التل الكبير الابتدائي ورياض الأطفال)، معهد فتيات التل الكبير الإعدادي الثانوي؛ وذلك للتأكد من انتظام العملية التعليمية، وتفقد سير الحصص الدراسية، والتأكد من كتابة مناهج الفصل الدراسي الثاني، وتوزيع الكتب الدراسية التي ترد إلى المعهد أولًا بأول، والاطمئنان على الانتهاء من إعداد الاستمارات للصف الثالث الثانوي، كما تفقد نظافة المعاهد، والتأكد من وسائل الأمن والأمان بهم، وقد ناقش الطلاب في المواد العلمية والمناهج للوقوف على المشكلات وحلها.