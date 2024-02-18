انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الفرقة الأولى بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب كلية الطب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الفرقة الأولى، حيث أدى الامتحان، أمس السبت، 502 طالب وطالبة بالفرقة الأولى، وبذلك تكون الامتحانات قد انتهت لطلاب الفرقة الأولى.

وأوضح الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن الامتحانات مستمرة لطلاب الفرقة الثانية بمقر معامل الاختبارات الإلكترونية بجامعة قناة السويس، حيث أدى الامتحان 225 طالبًا وطالبة.

من جانبها، أشارت الدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إلى أن الامتحان كان لمقرر Final Foundation 1+2 MEQ on لطلاب الفرقة الأولى.

أما عن اختبارات الفرقة الثانية، فأكد الدكتور أحمد السقا، عميد كلية الطب، أن الامتحانات عقدت إلكترونيًا لمقرر MCQ BlooD+ Project.

يُذكر أن العملية الامتحانية داخل كلية الطب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تتم بإشراف الدكتور أحمد السقا، عميد كلية الطب جامعة قناة السويس، وبإشراف تنفيذي الدكتورة رانيا مصطفى، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان كُليب، منسق برنامج الطب بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.