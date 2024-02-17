السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بدء التجهيز لمهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والأفلام القصيرة

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية

عقدت لجنة المتطوعين في مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية والافلام القصيرة للدورة الـ 25 لقاء تدريبيا، اليوم السبت، للمتطوعين في المهرجان بمكتبة مصر العامة ضمن اللقاءات التجهيزية للمهرجان.

وقال الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة: "إن المتطوعين هم حلقة وصل أساسية في تنظيم المهرجان وفاعليته المختلفة،  لخلق جيل من الشباب قادر على إدارة وتنظيم مثل هذه الفعاليات والندوات.

وأضاف "زكريا" أن روح التعاون الموجودة بين شباب محافظة الاسماعيلية هي أحد أسباب نجاح المهرجان في دوراته الماضية لما يتميزون به من تعاون لظهور المهرجان في أبهى صوره.

ووجه مسئولو لجنة المتطوعين بالإسماعيلية بأهمية التنسيق المستمر مع رؤساء اللجنة والتواصل المباشر معهم في كل ما يخص الفعاليات والضيوف والالتزام بمواعيد العروض والندوات والورش.

ويضم مهرجان الإسماعيلية هذا العام عروض وورش ورسوم متحركة  للأطفال ومسابقات وندوات مكثفة وأفلام تسجيلية بحضور ضيوف المهرجان وأهالي الإسماعيلية.

ويُعد المهرجان أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1988.

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