وقف 3 حالات تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص بحى ثالث الإسماعيلية

أوقفت الوحدة المحلية لحي ثالث الإسماعيلية، اليوم الإثنين، 3 حالات تعدٍّ بالبناء المخالف، اثنتين منها عبارة عن شدة خشبية بدور خامس علوي، بمنطقة أرض موظفي الحكومة، وتم فك الشدات الخشبية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكل الوحدات المحلية، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء.

وفي سياق متصل، تم إيقاف أعمال بناء مخالف بدور سادس علوي بدون ترخيص بمنطقة ٢٤ أكتوبر، وتم التحفظ على معدات البناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقف محاولة تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص بحيِّ ثالث الإسماعيلية

نفذت الوحدة المحلية لحي ثالث الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، إزالة فورية لشدة خشبية بدور سادس علوي بمنطقة الزهور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، لكل الوحدات المحلية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء.

وتم فك الحديد والتحفظ عليه والتحفظ على ونش الرفع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال حالة التعدي.

حملة مكبرة بحيِّ ثانِ الإسماعيلية لرفع المخلفات

ونفذت قطاعات المشروعات والأزمات والطوارئ ومعدات الحملة الميكانيكية بحي ثان، حملة مكبرة لرفع الجريد والمخلفات، وذلك على مدار الثلاثة أيام الماضية "الخميس والجمعة والسبت"، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بنظافة المقابر؛ تيسيرًا على المواطنين لإتمام مراسم دفن ذويهم وأثناء ترددهم على المقابر.

وناشدت رئيس حي ثان بمدينة الإسماعيلية المواطنين عند وضع جريد جديد إزالة القديم؛ وذلك لاستمرارية نظافة المقابر الخاصة بهم وعدم ترك القديم لتراكم المخلفات حوله.

وأكد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بأنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.