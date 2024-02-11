الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وقف محاولة تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص بحيِّ ثالث الإسماعيلية

البناء
البناء

نفذت الوحدة المحلية لحي ثالث الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إزالة فورية لشدة خشبية بدور سادس علوي بمنطقة الزهور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، لكل الوحدات المحلية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء.

وتم فك الحديد والتحفظ عليه والتحفظ على ونش الرفع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال حالة التعدي.

حملة مكبرة بحيِّ ثانِ الإسماعيلية لرفع المخلفات

ونفذت قطاعات المشروعات والأزمات والطوارئ ومعدات الحملة الميكانيكية بحي ثان، حملة مكبرة لرفع الجريد والمخلفات، وذلك على مدار الثلاثة أيام الماضية (الخميس والجمعة والسبت)، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بنظافة المقابر؛ تيسيرًا على المواطنين لإتمام مراسم دفن ذويهم وأثناء ترددهم على المقابر.

وناشدت رئيس حي ثان بمدينة الإسماعيلية المواطنين عند وضع جريد جديد إزالة القديم؛ وذلك لاستمرارية نظافة المقابر الخاصة بهم وعدم ترك القديم لتراكم المخلفات حوله.

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