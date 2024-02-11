الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ورشة للمهارات الأساسية للأفلام الوثائقية بمهرجان الإسماعيلية

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية

ينظم مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ورشة لتعليم المهارات الأساسية لصناعة الأفلام الوثائقية، مدتها أربعة أيام، خلال الدورة الـ25 التي ستقام خلال الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس الجاري، برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، والذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر.

تفاصيل الورش

وتشمل الورشة أساسيات صناعة الأفلام الوثائقية القصيرة، وسوف يحاضر بها كلًا من الأسترالي دانييل كاردونى مدير البرامج والمبادرات في شركة "Film Independent"، وصانعة الأفلام الأمريكية سيسا بونيو، وسيتولى إدارتها المخرج إسلام كمال.

الورشة متاحة لصناع الأفلام الشباب والطلاب من هم لديهم فكرة لفيلم وثائقي قصير، وتقام الورشة بالتعاون المشترك بين مهرجان الإسماعيلية وشركة "Film Independent" وسفارة الولايات المتحدة الامريكية بالقاهرة.

وفيما يتعلق بشروط التقديم فهى للمواطنين أو المقيمين في مصر، ألا يقل عمر المتقدمين عن 18 عامًا، والأولوية ستكون لصانعي الأفلام الذين لديهم رصيد فيلم قصير واحد على الأقل، سواء على مستوى الكتابة أو الإخراج، وأن يكون لديهم فكرة تصلح لفيلم وثائقى قصير، حيث أن الهدف الأساسى من الورشة البحث عن مشاريع فى مرحلة الفكرة، وليس مشاريع فى مرحلة الإنتاج، ويجب على من يتم اختيارهم للمشاركة فى ورشة العمل الالتزام بالحضور جميع الأيام.


وتقديم طلبات المشاركة فى الورشة من خلال التسجيل فى الرابط التالى، ويجب تقديم كل المواد باللغة الإنجليزية.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQgya5KpwSUM1j4HQjfVyvEGiexDajUWd-Mm3TgSzG8o3rug/viewform

يذكر أن الكاتب والمخرج دانييل كاردونى ولد في أسترليا وهو من أصول إيطالية، ويشرف على جميع البرامج والمبادرات فى شركة " Film Independent"، ومن أبرز الأعمال التى ساهم خلالها فيلم "مملكة الحيوانات" الذى رشح لجائزة الأوسكار عام 2010، وفيلم "الأطلنطى" الذى حاز على جائزة إيمى فى نفس العام، وساهم فى إخراج الفيلم الوثائقى "لايزال موجودا" فى 2011، وقدم فيلمه الوثائقى الطويل الأول عام 2015 وحمل اسم "هجرة الصحراء".


أما سيسا بونيو فهى صانعة أفلام تكرس جهودها لاستكشاف التأثيرات القوية داخل الإنسانية مع جعل القصص التي تبدو بعيدة المنال في متناول الجماهير، درست إنتاج الأفلام فى مدرسة "تيش" للفنون فى جامعة نيويورك، وأمضت سيسا أعوامًا في تصوير الحركات الاجتماعية للسكان الأصليين والأفرولاتينيين في أمريكا الجنوبية، وأخرجت فيلما قصيرا يتعلق بالحركة الدستورية الأفروبوليفية التي تسمى LOS AFROBOLIVIANOS PRESENTE.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يحتفي هذا العام بالدورة 25 التي ستكون استثائية في فعاليتها حيث الإحتفال بالتاريخ الطويل للمهرجان ودوراته السابقة، وستقام الدورة الـ25 في الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس 2024.

مهرجان الإسماعيلية السينمائي حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولي

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