الجمعة 09 فبراير 2024
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محافظات

مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية: تسليم مستشفى التل الكبير فى سبتمبر

الدكتور أنور إسماعيل
الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية

أجرى الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، زيارة ميدانية موسعة للمنشآت الطبية بمحافظة الإسماعيلية الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحه؛ للوقوف على أعمال التطوير الجاريه ونسب الإنجاز بالمستشفيات ولسرعة  تفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل بكامل طاقتها بالمحافظة.

تَأتي الزيارة في إطار المتابعة الميدانية لموقف العمل في المنشآت الطبية تحت الإنشاء بالمحافظة ومتابعة التجهيزات اللازمة لاستكمالها، حيث استهل الجولة بتفقد نسب الإنجاز بأعمال التطوير بمستشفى أبوصوير المركزي والتي بلغت 60%.

ووجّه مساعد وزير الصحة بسرعة إتمام الإجراءات اللازمة وتذليل أي عقبات لإنهاء ما تبقى من أعمال لتسليم المستشفى في غضون شهر سبتمبر المقبل. 

وتشمل المستشفى أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية، الغسيل الكلوي، الحضانات، الأشعة، المعامل، المناظير، العناية المركزة وأقسام الداخلية بإجمالي عدد أسرة 96 سريرًا.

واستكمل جولته بمستشفى القصاصين المركزي، مشيدًا بمعدلات التنفيذ بأعمال الإنشاءات بمبنى العيادات الخارجية، بإجمالي عدد أسرة 60 سريرًا. 

جدير بالذكر أن المستشفى تقدم حاليًا الخدمة الطبية من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل بعد تسليمها لهيئة الرعاية الصحية.

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